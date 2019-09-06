Focus: В Германии знали, что Кремль охотился на убитого в Берлине чеченца

Немецкие власти несколько лет знала о том, что жизнь жертвы под угрозой, но ничего не сделали, чтобы предотвратить убийство.

Власти Германии еще с января 2017 года знала, что жизнь 40-летнего Зелимхана Хангошвили, который был чеченским командиром во время войны в Чечне, под угрозой. Две недели назад мужчину застрелили в парке посреди Берлина.

Как пишет Focus, арестованный убийца Вадим Соколов оказался членом преступного синдиката, который «отслеживает и убивает диссидентов и якобы террористов по всему миру по заказу ФСБ и ГРУ». На следующей неделе комитет по контролю за деятельностью спецслужб Бундестага ждет отчет от служб безопасности Германии о том, какую именно информацию они знали об угрозах для Хангошвили. И что было сделано.

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Издание пишет, что Землимхан Хангошвили был полевым командиром добровольческой группы во времена войны, которую Россия развязала против Грузии. Пережив два нападения, он приехал в Германию в 2016 году и подал заявку на политическое убежище. В Берлине им занималась немецкая кавказская община. Председатель организации Эккехард Маас 13 января 2017 года написал письмо председателю Федеральной службы по вопросам миграции и беженцев. В нем он прямо указал: «Я считаю угрозу для Хангошвили настолько велика, что призываю вас оказать ему особую защиту и отправить туда, где до него не дотянутся длинные руки Путина». Но никаких мер принято не было. Более того, заявку Хангошвили на убежище отклонили.

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Издание пишет, что его убийца так называемый Вадим Соколов принадлежит к преступной группировке, которую в России называют «ворами в законе». На это указывают, в частности, три татуировки на его теле. На его левом плече изображена корона и пантера, а на правом предплечье – змея. Корона символизирует абсолютную лояльность к клану, а пантера – выносливость и силу. Змея говорит о том, что он отбыл срок в тюрьме за торговлю наркотиками. Члены русской мафии носят такие татуировки «словно медали».