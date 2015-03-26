В Germanwings считают, что аэробус A320 был разбит преднамеренно

Представитель немецкого лоукостера Germanwings, чей самолет Airbus A320 разбился 24 марта в Альпах, подтвердил информацию об умышленном разрушении борта пилотом.

"Я исхожу из того, что самолет был разбит преднамеренно", - заявил представитель компании Карстен Шпор на пресс-конференции, пишет Новое время со ссылкой на The Telegraph.

При этом представитель Germanwings отметил, что "второй пилот на 100% был пригоден для полетов. Не было никаких особых вещей, которые бы можно было отметить".

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Также он прокомментировал тот факт, что главный пилот покинул кабину. "В Lufthansa и в других авиакомпаниях как Germanwings по биологическим причинам вы можете покинуть кабину пилота на короткое время", - сказал он.

Затем, по его словам, второй пилот изменил код доступа в кабину, чтобы помешать коллеге вернуться на рабочее место и "чтобы начать смертельный спуск в французских Альпах".

Вместе с тем Шпор подчеркнул, что "аварийный сигнал всегда передается из кабины пилота", которая была заблокирована злоумышленником.