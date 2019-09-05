Эрдоган пригрозил "открыть дверь" беженцам в Европу

Турция должна была бы получать больше средств от ЕС на содержание сирийских беженцев, считает Реджеп Тайип Эрдоган. Чтобы добиться этого, стране, возможно, придется открыть границы в направлении Европы, пригрозил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган требует от Европейского Союза оказывать больше помощи для удержания сирийских беженцев в его стране.

В противном случае Турция, чтобы добиться этого, будет вынуждена "открыть двери" для беженцев в направлении Евросоюза, заявил турецкий президент во время выступления в Анкаре в четверг, 5 сентября, сообщает DW.

"Относительно распределения бремени в отношении беженцев, которых мы приняли как гостей, то мы получили от мира и в первую очередь от Европейского Союза недостаточно поддержки. Чтобы получить ее, мы, возможно, будем вынуждены это сделать", - заявил он.

Турецкое правительство также планирует поселить минимум миллион беженцев в "зоне безопасности" на севере Сирии, сообщил Эрдоган. Планируется, что эту зону к востоку от реки Евфрат начнут создавать в конце сентября.

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С начала войны в Сирии в 2011 году соседняя Турция приняла более 3,6 миллиона беженцев из этой страны. В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по беженцам, в соответствии с условиями которого Анкара взяла на себя обязательство по реадмиссии беженцев из Греции. За каждого возвращенного искателя убежища Евросоюз обязался взять к себе одного сирийского беженца, который находится в Турции, однако не больше 72 тысяч, которых будет перераспределена среди всех стран ЕС. Кроме того, Евросоюз согласился предоставлять Турции миллиардную денежную помощь для обеспечения беженцев продуктами питания и вещами первой необходимости.

В начале 2019 года Турция заявила о намерении создать 32-километровую "зону безопасности" на севере Сирии. Эрдоган заявлял, что создание такой зоны усилит защиту гражданских и сдерживать поток беженцев. В начале августа Турция и США согласились на создание соответствующей "зоны безопасности".