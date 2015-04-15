Опрос: поляки и немцы поддерживают санкции против России

Это следует из результатов опросов компаний TNS Emnid und TNS Polska, которые обнародованы Фондом Бертельсмана, передает DW.DE. Так, по результатам опросов, подавляющее большинство респондентов в обеих странах поддерживают санкции против России: 76% в Польше и 67% - в Германии. При этом 23% немцев выступают за ужесточение действующих санкций, в Польше таких - 41%.

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В обеих странах более двух третей (78%) опрошенных считают, что отношения их страны с Россией - плохие. При этом в качестве причины ухудшения называют прежде всего конфликт в Украине. Ответственным за этот конфликт 39% опрошенных немцев считают Россию, а 43% - обе стороны. В то же время в Польше большинство опрошенных (61%) возлагает вину на Россию.

Кроме того, по данным опроса, в Польше 78% респондентов ощущают военную угрозу со стороны России, в то время как в Германии таких - 41%.

По отношению к действиям властей своих стран в украинском конфликте, то здесь между немцами и поляками существуют разногласия. Так, 53% опрошенных немцев одобряют действия своего правительства, в то время как 51% опрошенных поляков не соглашается с шагами официальной Варшавы. Скорее негативно относятся поляки к действиям немецких властей в украинском кризисе, лишь 28% назвали их достаточными или хорошими.

При этом к экономической поддержке Украины готовы как поляки (56%), так и немцы (55%). Однако ни немцы, ни поляки не поддерживают военной помощи Украине. В Германии противниками таких мер оказались 82% респондентов, а в Польше - 56%.

Опрос проводился институтами TNS Emnid в Германии и TNS Polska в Польше. В каждой стране в нем приняли участие по тысяче человек в возрасте от 18 лет.