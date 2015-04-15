Опрос: поляки и немцы поддерживают санкции против России
Большинство граждан Польши и Германии одобряют санкции против России. Они также готовы оказывать Украине экономическую поддержку, однако против военной помощи.
Это следует из результатов опросов компаний TNS Emnid und TNS Polska, которые обнародованы Фондом Бертельсмана, передает DW.DE. Так, по результатам опросов, подавляющее большинство респондентов в обеих странах поддерживают санкции против России: 76% в Польше и 67% - в Германии. При этом 23% немцев выступают за ужесточение действующих санкций, в Польше таких - 41%.
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В обеих странах более двух третей (78%) опрошенных считают, что отношения их страны с Россией - плохие. При этом в качестве причины ухудшения называют прежде всего конфликт в Украине. Ответственным за этот конфликт 39% опрошенных немцев считают Россию, а 43% - обе стороны. В то же время в Польше большинство опрошенных (61%) возлагает вину на Россию.
Кроме того, по данным опроса, в Польше 78% респондентов ощущают военную угрозу со стороны России, в то время как в Германии таких - 41%.
По отношению к действиям властей своих стран в украинском конфликте, то здесь между немцами и поляками существуют разногласия. Так, 53% опрошенных немцев одобряют действия своего правительства, в то время как 51% опрошенных поляков не соглашается с шагами официальной Варшавы. Скорее негативно относятся поляки к действиям немецких властей в украинском кризисе, лишь 28% назвали их достаточными или хорошими.
При этом к экономической поддержке Украины готовы как поляки (56%), так и немцы (55%). Однако ни немцы, ни поляки не поддерживают военной помощи Украине. В Германии противниками таких мер оказались 82% респондентов, а в Польше - 56%.
Опрос проводился институтами TNS Emnid в Германии и TNS Polska в Польше. В каждой стране в нем приняли участие по тысяче человек в возрасте от 18 лет.