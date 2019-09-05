Парламент Британии запретил Brexit без соглашения

Борис Джонсон должен до 19 октября либо утвердить соглашение в парламенте, либо получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

Парламент Великобритании в ночь на 5 сентября проголосовал за законопроект, который помешает премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из Европейского Союза без соглашения 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Палата общин поддержала законопроект, который заставит правительство требовать трехмесячной отсрочки Brexit.

Документ предусматривает, что премьер-министру предстоит до 19 октября либо утвердить соглашение в парламенте, либо получить от депутатов согласие на выход без соглашения. После окончания этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Британии до 31 января 2020 года.

Интересно, что законопроект предусматривает формулировку письма, которое Джонсон должен будет написать президенту Европейского Совета.

Если ЕС в ответ предложит другую дату, у премьер-министра будет 2 дня, чтобы принять это предложение. За это время депутаты - не правительство - будут иметь возможность отклонить эту дату.

Законопроект также требует от министров отчета перед Палатой общин в течение следующих нескольких месяцев, потенциально предоставляя больше возможностей взять под контроль повестку дня.

Документ передали в верхнюю палату парламента - Палату лордов. Если члены Верхней палаты внесут в него свои поправки, Палата общин еще должна будет их принять.

Как сообщал УНИАН, ведущий участник переговоров со стороны Евросоюза по Brexit Мишель Барнье отклонил предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из соглашения "запасной механизм" о границе с Северной Ирландией.