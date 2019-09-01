Евросоюз отказался пойти на уступки Джонсону по Brexit
Ведущий участник переговоров со стороны Европейского Союза по Brexit Мишель Барнье отверг предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона убрать из соглашения "запасной механизм" о границе с Северной Ирландией.
Об этом сообщает BBC.
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По словам Барнье, нынешний план избежания жесткой границы на острове Ирландия - является "максимальной уступкой", которую Британии может предложить Евросоюз.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Европейского совета Дональду Туску и предложил поменять условия выхода страны из состава Европейского Союза.
Джонсон заявил, что Великобритания может отказаться от условия, по которому Северная Ирландия останется в составе единого рынка и таможенного союза ЕС на время переходного периода Brexit.