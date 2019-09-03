В Словакии суд лишил депутата мандата за расизм

Представитель праворадикальной словацкой партии Милан Мазурек заявлял о "цыганском терроре против порядочных людей" и отрицал Холокост.

Верховный суд Словакии во вторник, 3 сентября, принял решение о лишении мандата члена парламента за расистские высказывания.

Это - первый такой случай в истории страны. Решение суда касается члена праворадикальной политической силы "Народная партия - Наша Словакия" Милана Мазурека. Кроме того, суд обязал его уплатить штраф в 10 тысяч евро за всеобщее унижение всех членов цыганской меньшинства страны, сообщает DW.

В 2016 году Мазурек заявил в радиоэфире о якобы "цыганском терроре против порядочных людей" и назвал членов цыганской меньшинства "паразитами", которые "ничего не делают для нашего народа и ничего не вносят в наш государственный бюджет или нашу культуру. Наоборот, они решили вести асоциальную жизнь и высасывать нашу социальную систему".

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Судебный процесс начался в 2017 году. В 2018 году суд приговорил депутата к штрафу в 5 тысяч евро. Однако Мазурек обжаловал приговор. Впрочем, Верховный суд не только подтвердил решение суда низшей инстанции, но и усилил его.

Получив мандат депутата парламента, Милан Мазурек неоднократно проверял на прочность правовую систему страны. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он открыто отрицал Холокост.

Его однопартийцы также неоднократно делали расистские и антисемитские заявления. Кроме того, они открыто пропагандировали национал-социализм. Несмотря на это, все предыдущие судебные процессы не заканчивались осуждением членов праворадикальной партии. Судьи также отказались запретить деятельность самой политсилы.