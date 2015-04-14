Российские военные корабли зашли в Ла-Манш

В ближайшее время "Североморск" и суда обеспечения, входящие в состав группы, осуществят переход в Северное море, а затем в районы северо-восточной Атлантики.

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"В акватории Северной Атлантики корабли выполнят комплекс учебно-боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне, отработают совместные действия по передаче жидких и сухих грузов на ходу корабля совместно с танкером "Дубна" и по оказанию помощи условно аварийному кораблю - совместно со спасательным буксиром СБ-406", - говорится в сообщении.

Отметим, что на севере Великобритании проходят масштабные учения НАТО с участием 55 военных кораблей и более 70 самолетов, 13 тыс. солдат, моряков и летчиков из 14 стран.