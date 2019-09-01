Берлин извинился перед поляками за Вторую мировую войну

По словам Штайнмайера, Германия никогда не забудет совершенного во время Второй мировой войны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности во время Второй мировой войны в Польше.

Об этом он сказал во время церемонии памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь, сообщает DW.

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"Я склоняю голову перед жертвами нападения на Велюнь. Склоняем головы перед польскими жертвами немецкого насильственного господства. И я прошу прощения", - сказал Штайнмайер во время своей речи. Эти слова президент ФРГ произнес на немецком и польском языках.

Штайнмайер также подчеркнул, что Германия никогда не забудет совершенного во время Второй мировой войны.

"Мы никогда не будем забывать. Мы хотим и будем помнить. И принимаем ту ответственность, которую дает нам наша история", - сказал президент Германии.

Впоследствии он добавил, что ответственность немцев за Вторую мировую войну "не пройдет".

Как сообщал УНИАН, президент Польши Дуда заявил о намерении требовать репарации Берлина за причиненный во время Второй мировой войны вред.