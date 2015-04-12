Боевики ИГИЛ опубликовали видео разрушения ассирийского города Нимруд
12:30, 12 апреля 2015Мир
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Джихадистская группировка "Исламское государство" разместила в интернете видеозапись, на которой видно, как боевики разрушают древний город Нимруд на севере Ирака.
REUTERS
Эти кадры подтверждают появившуюся в начале марта информацию иракских властей о том, что джихадисты начали разрушать древний ассирийский город, сообщает российская служба Би-Би-Си.
В видеоролике видно, как боевики используют бульдозеры, а затем и взрывчатку для уничтожения руин Нимруда.
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Нимруд, основанный в XIII веке до нашей эры, находится приблизительно в 30 км к юго-востоку от города Мосул, который контролируется "Исламским государством" с лета прошлого года.
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