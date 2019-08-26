В Кремле прокомментировали возможность возвращения России в G7

Москва не считает возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявляет, что возвращаться в "Большую семерку" (G7) по приглашению одной страны невозможно.

Об этом Песков сказал журналистам, сообщает ТАСС.

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В частности, в Кремле не считают возможным возвращаться к формату "Большой восьмерки" без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу.

"Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом", - заявил Песков.

При этом представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли Москва провокацией со стороны президента США Дональда Трампа его слова о возвращении к формату G8 с учетом противоречий между странами "Семерки" по этому вопросу. "Нет, не считаем", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами G7. "С рядом стран "семерки" у нас весьма позитивно развиваются контакты. Давайте возьмем Японию, Италию, Францию, Германию. Несмотря на определенные разногласия, которые неизбежно существуют с этими странами, продолжается и расширяется диалог на самых разных уровнях, и этот диалог помогает минимизировать объем недоверия и разногласий, помогает обсуждать и искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", - сказал Песков.

Он выразил надежду, что "со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся".

Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую сейчас входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

Представители западных стран неоднократно заявляли, что возобновление участия РФ связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал бы возвращение России в группу.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении в этот формат преждевременно.

25 августа дипломатические источники сообщили, что на саммите во Франции лидеры стран G7 решили, что возвращать Россию в группу слишком рано.

При этом Трамп заявляет, что работа над присоединением России к странам "Большой семерки" (G7) продолжается, но ни одно решение пока не принималось.