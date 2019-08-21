Stratfor: Армия США может разбить Россию и Китай, но ей кое-что мешает

Вашингтон вновь пытается направить свое внимание и ресурсы против крупных игроков, таких как Пекин и Москва, но его другие обязательства по всему миру подрывают эти усилия.

С тех пор как президент США Дональд Трамп занял свою должность, он, казалось, был решительно настроен решить проблему с распылением американских военных возможностей. Для этого он давил на союзников, чтобы они отправили больше своих ресурсов в такие места, как Сирия или Персидский залив, где растет угроза начала войны с Ираном.

Но сомнения относительно направления лидерства США привели к тому, что даже самые верные партнеры Вашингтона в Европе отказались увеличивать свои контингенты в этих горячих точках, — пишет частный аналитическо-разведывательный центр Stratfor.

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Отсутствие доверия в сочетании с тем фактом, что многие союзники имеют собственные обязательства в сфере безопасности, не оставляют США иного выбора, как попытаться закончить работу на Ближнем Востоке с имеющейся поддержкой. Западная Европа может помочь Вашингтону, но она этого не хочет. Великобритания и Франция остаются наиболее мощными и стратегически важными союзниками США. Обе страны активно участвовали в операции против «Исламского государства». Лондон также сыграл особенно важную роль в американской миссии в Афганистане. За последние годы он удвоил свой контингент в азиатской стране по просьбе Америки.

Франция с другой стороны вывела свои боевые единицы из Афганистана в конце 2012 года. Но Париж остается активным в части Африки, которая лежит южнее Сахары. И часто его военные выполняют задачи бок о бок с американскими. В мае двое бойцов отряда специального назначения Франции погибли, пытаясь освободить двоих американских заложников на севере Буркина-Фасо. В октябре 2017 года французские солдаты пришли на помощь американским коллегам в Нигере. Но несмотря на все эти вклады в общее дело, США не удается мобилизовать Францию и Британию во многих регионах, где им нужно подкрепление, в частности, в Сирии и Персидском заливе.

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Даже когда Трамп неожиданно объявил о плане выхода войск США из Сирии, Белый дом все равно пытался убедить союзников увеличить свои контингенты в охваченной войной стране, чтобы сделать этот переход более мягким. Однако, Британия и Франция колебались относительно сохранения своих войск на сирийской территории из-за страха остаться самими в театре боевых действий, рискуя вступить в схватку с Россией, Турцией или Ираном. Недавно Париж и Берлин сделали небольшую уступку, согласившись расширить свои контингенты в Сирии на 10%. Но это все равно не то что нужно Трампу для выполнения обещания по выходу США из сирийской войны.

Похожая ситуация сложилась и в Персидском заливе. После ряда иранских атак против нефтяных танкеров в июне Вашингтон попытался создать международную коалицию из региональных и глобальных союзников для того, чтобы защитить передвижение транспортных судов и сдержать агрессию Ирана. Однако, эти усилия были подорваны выходом США из соглашения по иранской ядерной программе. Большинство глобальных партнеров Вашингтона скептически оценили его подход к Тегерану. В результате даже сильные американские союзники отказались поддержать инициативу Вашингтона по безопасности в Персидском заливе из-за страха, что их втянут в полномасштабный конфликт с Ираном.

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Восточная Европа сейчас более готова помогать США. В частности, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Грузия не против сделать свой вклад в американские военные усилия по всему миру. Совсем не случайно эти страны особенно обеспокоены потенциальной угрозой начала войны с Россией. Поэтому они стараются и вкладывают все имеющиеся ресурсы, чтобы помочь США в их миссиях за рубежом, ожидая, что американская сторона отплатит той же монетой, когда придется бороться против Москвы. Но в отличие от Франции, Германии и Великобритании, проблема этих стран не в сдержанности, а в доступных возможностях.

Несмотря на размер, Грузия уже делает непропорционально большой вклад в миссию США в Афганистане. В общем, количество грузинских военных в стране не меньше, чем британских или немецких. И это при том, что в Грузии всего четыре миллиона граждан, в то время как население Германии составляет 83 миллиона, а Британии – 66 миллионов.

Но фактор, заставлябщий Восточную Европу и Балтию поддерживать военные операции США – это та же причина, которая сдерживает расширение их участия. Другими словами, они до сих пор не нарастили военную силу, чтобы помогать США. И эта же военная сила нужна им для защиты от России.

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Аналитический центр отмечает, что в Азии тем временем растет военная мощь Китая, которая заставляет американских союзников, таких как Австралия, Япония и Южная Корея держать свои войска ближе к своим границам. Агрессия России в Восточной Европе заставляет страны в регионе делать то же самое.

Таким образом, США трудно получить дополнительную поддержку для своих операций на Ближнем Востоке. Но в работе против Москвы и Пекина у них найдется много союзников.