В РФ две станции мониторинга радиации перестали передавать данные после взрыва под Архангельском

По информации СМИ, станции в Дубно и Кирове являются частью международной сети мониторинга и должны предоставлять информацию.

Секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо заявил, что две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные через два дня после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, где было зафиксировано повышение радиационного фона.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает «Украинская правда».

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По информации издания, станции в Дубно и Кирове являются частью международной сети мониторинга и должны предоставлять информацию о выполнении Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Россия в свою очередь заявила, что придерживается этого договора и обменивается информацией с Организацией Договора. А остановка передачи данных, мол, возникла в результате "проблем со связью".

Издание обращает внимание, что станции мониторинга фиксируют все: от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний.

Как сообщал УНИАН, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.

Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.