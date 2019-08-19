В Румынии психбольной капельницей забил до смерти пятерых людей

Сотрудникам больницы предъявлены уголовные обвинения по подозрению в халатности на рабочем месте.

В психиатрической больнице Румынии пациент избил до смерти пятерых пациентов с помощью капельницы и ранил еще восьмерых.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Инцидент произошел в северо-восточном городе Сепока в воскресенье, 18 августа. 38-летний мужчина напал на пациентов, убив трех человек на месте происшествия.

Еще один человек скончался в больнице в воскресенье. Пятая жертва, 88-летняя женщина, скончалась в понедельник.

Менеджер больницы Виорика Михаласку рассказала, что "все произошло менее чем за минуту", а симптомы больного "не указывали на то, что трагедия вот-вот произойдет". После инцидента она ушла в отставку.

Министерство здравоохранения Румынии отмечает, что сотрудникам больницы предъявлены уголовные обвинения по подозрению в халатности на рабочем месте.

Во всех психиатрических больницах страны теперь намерены провести проверки.