В Кабуле на свадьбе прогремел мощный взрыв: много раненых и погибших (фото)

Точной информации о числе жертв на данный момент нет.

В одном из свадебных залов в столице Афганистана Кабуле вечером в субботу, 17 августа, прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли десятки человек, многие пострадали.

Об этом сообщает телеканал Tolo News.

По информации представителя министерства внутренних дел Афганистана Нусрата Рахими, взрыв произошел в 22:40 в банкетном зале Shahr-e-Dubai, где проходило свадебное торжество представителей мусульманской общины шиитов.

По словам очевидцев, в праздновании свадьбы принимало участие множество гостей. Пострадавших доставили в больницу. Точной информации о числе жертв на данный момент нет.

В свою очередь Reuters, ссылая на данные властей и экстренных служб, сообщает, что в результате инцидента пострадали не менее 20 человек, еще десятки людей погибли.

Ни одна группировка до настоящего времени не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал УНИАН, в столице Афганистана Кабуле смертник взорвал автомобиль возле у полицейского участка, в результате 14 человек погибли и 145 ранены.