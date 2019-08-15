Трамп рассказал, во сколько ему обходится президентство США

По его словам, больше всего средств он тратит на адвокатов.

Президент США Дональд Трамп потерял от 3 до 5 млрд долларов за время пребывания на своем посту.

Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании, передает NEWSONE со ссылкой на NBC News.

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По его словам, больше всего средств он тратит на адвокатов. Президент подчеркнул, что против него каждый день предъявляют иск за что-то.

"Это президентство стоило мне целого состояния... Вероятно, это мне стоило от 3 до 5 млрд долларов. Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу сделать отличную работу", - признался американский лидер.

По данным издания, эту информацию невозможно проверить. Трамп не показывал свои налоговые декларации. Также журналисты рассказали, что он значительно преувеличивал свои доходы.

Как сообщал УНИАН ранее, рейтинг президента США Дональда Трампа значительно упал перед выборами.