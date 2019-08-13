США "с воодушевлением" поддержат жесткий Brexit - советник Трампа

Джон Болтон отметил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет быть полезной Лондону.

Соединенные Штаты поддержат жесткий Brexit, то есть выход Великобритании из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, если так решит правительство в Лондоне.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Если таким будет решение британского правительства, мы поддержим его с энтузиазмом", - сказал он во время визита в Лондон.

Болтон также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет быть полезной Лондону: "Мы хотим помочь с Brexit".

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По его словам, Великобритания и США смогут договариваться о совместной торговой сделке сектор за сектором, начав с самых легких и оставив самые сложные сферы на позже. При этом одним из самых сложных вопросов может стать соглашение относительно финансовых услуг, уточнил Болтон.

Как сообщалось, новый британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал, что Великобритания при любых обстоятельствах выйдет из состава ЕС до 31 октября, даже если это произойдет без соглашения с Брюсселем.

В то же время Джонсон раскритиковал соглашение с ЕС, достигнутое его предшественницей Терезой Мэй и рассчитывает заключить новый договор. В Евросоюзе, однако, в очередной раз заявили, что не намерены возвращаться к переговорам по соглашению о Brexit.

В свою очередь, Дональд Трамп ранее уже советовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если страну не устраивают предложенные Брюсселем условия.