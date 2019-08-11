В Ливии подорвался автомобиль ООН - трое погибших

Как минимум десять человек получили ранения, в том числе дети.

В Ливии в субботу, 10 августа, из-за подрыва автомобиля на бомбе погибли трое сотрудников ООН.

Об этом сообщает Reuters.

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Взрыв произошел перед торговым центром и банком в городе Бенгази. Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш осудил нападение и заявил о двух погибших сотрудниках ООН. Позже медики сообщили о смерти в больнице еще одного сотрудника.

"Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться в субботу по просьбе Франции для обсуждения последних событий в Ливии.

Как сообщал УНИАН, Силы фельдмаршала Халифа Хафтара в Ливии заявили, что уничтожили «произведенный в России транспортный самолет», который якобы вез оружие для врагов на западе страны. «Ливийская национальная армия», которую возглавляет военный, уже много месяцев ведет наступление, пытаясь захватить столицу страны город Триполи.