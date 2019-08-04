США и ЕС осудили силовой разгон в Москве несогласованной акции и потребовали освобождения задержанных

По данным сайта "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 1000 человек.

Соединённые Штаты и Европейский союз осудили силовой разгон в Москве несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 3 августа и потребовали освобождения задержанных.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявления Посольства США в Москве и представительства внешнеполитического ведомства ЕС.

«Власти России продолжают ограничивать права граждан на выражение своего мнения посредством свободных и честных выборов и на проведение мирных собраний, гарантированные Конституцией. Действия властей 3 августа нарушают права граждан на всестороннее участие в демократическом процессе", – говорится в заявлении пресс-секретаря посольства США в Москве.

Представитель внешнеполитического ведомства ЕС Майя Коцьянчич заявила, что ЕС ожидает от России немедленного освобождения 600 задержанных в ходе акции.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрём призвала власти России допустить независимых кандидатов до выборов в Московскую городскую думу.

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В Берлине назвали массовые задержания в Москве нарушением международных обязательств России. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайтенемецкого МИДа.

"Снова сотни участников были задержаны во время демонстраций в Москве. Аресты были несоразмерны мирному характеру протестов против исключения независимых кандидатов из выборов в Москве. Неоднократное вмешательство в гарантированное право на мирные собрания и свободу выражения мнений нарушает международные обязательства России", - говорится в заявлении.

"Россия должна эффективно защищать основные права своих граждан. Поэтому мы ожидаем скорейшего освобождения всех мирных демонстрантов. Что касается региональных выборов, мы призываем принять всех независимых кандидатов, которые выполнили требования для этого", - добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, о задержании 600 участников акции протеста заявили накануне в МВД России. По данным сайта "ОВД-Инфо", были задержаны свыше 1000 человек. Ранее этот сайт сообщал о 828 задержанных. Большую их часть уже отпустили. На утро воскресенья в ОВД оставались 19 человек.

Людей задерживали главным образом на Трубной и Пушкинской площадях, Чистых прудах и на Арбате. Некоторых из них при задержании избивали. Известно, что пять человек были госпитализированы с травмами.