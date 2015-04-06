Эстония хочет поделиться с Украиной опытом киберзащиты

Эстония готова поделиться с Украинойопытом киберзащиты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, об этом шла речь во время встречи с делегацией Вооруженных сил Эстонской Республики министра обороны Украины генерал-полковника Степана Полторака и начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-полковника Виктора Муженко.

В ходе встречи обсуждались вопросы текущей ситуации на востоке, состояние оборонно-промышленного комплекса Украины, а эстонская делегация, в свою очередь, поделилась опытом реформ в военной сфере.

Читайте такжеПрезидент Эстонии: из-за неэффективности санкций против РФ Европе нужен план "Б"

Командующий Сил обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас высказал ряд предложений по дальнейшему сотрудничеству в военной сфере, в частности готовность передать опыт Эстонии по киберзащиты.

«Украина для стран Балтии и всей Европы - это своеобразный форпост на пути агрессора в другие европейские страны, - подчеркнул Террас. - Эстония выступает за поддержку санкций против Российской Федерации и готова всячески поддерживать стремление украинцев к миру и свободе».

Как отметил Муженко, российская агрессия - это вызов не только Украине, но и всей Европе и НАТО. «Мы уже имеем реальный боевой опыт противостояния этой агрессии и готовы им поделиться с партнерами», - отметил он и добавил, что «нам пригодится эстонский опыт реформирования армии, которая строилась на советском наследии».

В ходе визита эстонская делегация посетит Национальный университет обороны Украины, в частности Учебно-научный центр международной миротворческой деятельности, а также ознакомится с системой подготовки военных специалистов.