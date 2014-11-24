Эстония готова помочь Украине в создании и развитии киберобороны

Эстония готова помочь Украине в создании и развитии потенциала киберобороны. Об этом заявил в понедельник министр обороны страны Свен Миксер, сообщает РИА Новости.

"Эстонии, как очень маленькому государству, следует взвесить, каковы ее уникальные возможности, которые есть смысл предложить, чтобы все получили от этого пользу. Как мы знаем, в обычных конфликтах важное место занимает киберпространство. Поэтому Минобороны после тщательного анализа решило предложить Украине именно создание и развитие киберобороны. Я уверен, что это та сфера, где Эстония может дать многое для того, чтобы Украина была лучше защищена", - цитирует Миксера пресс-служба эстонского оборонного ведомства.

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Как заявляют в последние годы эстонские власти, Таллинн стал одним из ведущих мировых центров в области кибербезопасности. Представители Эстонии постоянно участвуют в различных международных конференциях на эту тему. Эстонские военные задействованы в учениях НАТО по кибербезопасности. Совет Североатлантического альянса в 2008 году утвердил аккредитацию в Таллинне Центра киберзащиты НАТО и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют 15 стран.

Министр обороны Эстонии Свен Миксер в ходе сентябрьского саммита НАТО в Уэльсе подписал договор о намерениях по созданию в Таллинне учебно-тренировочного центра НАТО по кибербезопасности, который будет представлять собой виртуальную среду, позволяющую проводить обучение специалистов, отрабатывать индивидуальные и командные навыки. Он будет создан на базе существующего с 2012 года киберполигона Сил обороны Эстонии, где уже проводился ряд международных учений.