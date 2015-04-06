Великобритания увеличивает стоимость виз и вводит "медицинский" сбор

Стоимость обычной туристической визы вырастет незначительно, сообщило министерство внутренних дел страны, пишет РИА Новости.

Визовые сборы

Туристическая виза на срок до 6 месяцев подорожает на 2 фунта стерлингов — до 85 фунтов стерлингов, стоимость двухлетней туристической визы поднимется на 24 фунта — до 324 фунтов.

Академическая виза подорожает вдвое: виза сроком от шести месяцев до года будет теперь стоить 162 фунта стерлингов вместо прежних 83 фунтов.

Краткосрочные учебные визы перестанут быть бесплатными, теперь их получение обойдется в 85 фунтов стерлингов.

Визы представителей иностранного бизнеса и журналистов подорожают незначительно: с 514 до 535 фунтов стерлингов.

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"Медицинский" сбор

Самый неприятный сюрприз ждет обладателей долгосрочных учебных, рабочих и семейных виз на срок более шести месяцев. Им отныне придется платить обязательный сбор за пользование услугами Национальной системы здравоохранения, и размер этого сбора будет немалым: 150 фунтов стерлингов в год для студентов и 200 — для всех остальных (за исключением обладателей туристических виз и нескольких категорий мигрантов).

Покупка медицинской страховки не избавляет от необходимости платить "медицинский" сбор. Туристам, напротив, рекомендуется иметь при себе страховку, поскольку в противном случае они будут платить за медуслуги в Великобритании 150% их стоимости.

Платить сбор нужно при подаче документов на визу. В том случае, если в выдаче визы будет отказано, "медицинский" сбор будет автоматически возвращен. Если же виза была получена, но ее обладатель по той или иной причине решил не ехать в Великобританию, сбор возвращаться не будет.

Новые правила распространяются также на тех, кто продлевает визы в Великобритании.