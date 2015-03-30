Саудовская Аравия заблокировала порты Йемена

Об этом сообщил представитель минобороны королевства. Саудовский посол в Лондоне в интервью Би-би-си повторил ранее высказанные подозрения Эр-Рияда, что Иран помогает йеменским шиитам оружием.

Читайте такжеЕдиная армия арабских государств будет состоять из 40 тысяч элитных военныхТегеран и сами хуситы категорически отрицают подобные предположения.

Международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива по просьбе президента Абд Раббу Мансура Хади ведет в Йемене военную операцию "Буря решимости" против повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть территории страны.

Коалиция нанесла авиаудары по аэропорту Саны и ряду военных объектов, в результате чего погибли десятки человек.