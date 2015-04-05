В Ватикане Папа Франциск проводит торжественную пасхальную мессу (прямая трансляция)

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на площади Святого Петра, украшенной большим количеством цветов, специально привезенными для этого из Нидерландов, собралось множество людей. Они пришли сюда, несмотря на проливной дождь, который с утра без остановки идет в Риме. В цветочном убранстве по традиции преобладают цвета государственного флага Ватикана — желтый и белый.

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Согласно сообщению, цветами украшен также и балкон собора Святого Петра, с которого Франциск в полдень (13.00 по Киеву) обратится к верующим с традиционным посланием "Urbi et Orbi" ("Городу и Миру") и поздравит всех христиан-католиков с Пасхой.

Стоит отметить, что перед началом торжественной мессы Папа Римский уже поздравил верующих с праздником, сделав соответствующую запись в своем микроблоге в Twitter.