Спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе А320

14:13, 01 апреля 2015
Мир
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Задействованные на месте падения лайнера авиаперевозчика Germanwings спасатели завершили работы по поиску и обнаружению тел и останков жертв авиакатастрофы.

REUTERS

Об этом сообщил представитель французской жандармерии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

По его словам, на месте трагедии жертв не осталось. Кроме того, со среды, 1 апреля, начнется поиск и сбор личных вещей жертв аварии, заверил представитель жандармерии. К тому же продолжаются поиски второго самописца самолета, который должен дополнительно пролить свет на причины трагедии.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявлял в Берлине, что до конца недели можно идентифицировать все 150 жертв с помощью ДНК-теста.

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Как сообщалось, 24 марта авиалайнер со 150 людьми на борту разбился во французских Альпах. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли. Одной из версий является умышленная авария, которую спровоцировал 27-летний второй пилот Андреас Лубиц, когда командир экипажа временно покинул кабину. По данным следователей, молодой пилот имел проблемы со здоровьем, но скрывал это от руководства.

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