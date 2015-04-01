Спасатели нашли тела всех погибших в катастрофе А320
Задействованные на месте падения лайнера авиаперевозчика Germanwings спасатели завершили работы по поиску и обнаружению тел и останков жертв авиакатастрофы.
Об этом сообщил представитель французской жандармерии, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
По его словам, на месте трагедии жертв не осталось. Кроме того, со среды, 1 апреля, начнется поиск и сбор личных вещей жертв аварии, заверил представитель жандармерии. К тому же продолжаются поиски второго самописца самолета, который должен дополнительно пролить свет на причины трагедии.
Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявлял в Берлине, что до конца недели можно идентифицировать все 150 жертв с помощью ДНК-теста.
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Как сообщалось, 24 марта авиалайнер со 150 людьми на борту разбился во французских Альпах. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли. Одной из версий является умышленная авария, которую спровоцировал 27-летний второй пилот Андреас Лубиц, когда командир экипажа временно покинул кабину. По данным следователей, молодой пилот имел проблемы со здоровьем, но скрывал это от руководства.