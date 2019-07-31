Жена шейха Дубая просит Лондон защитить ее от мужа-миллиардера (видео)

Тем временем шейх Моххамед подал встречный иск – просит британское правительство отдать ему семью, а еще – не разглашать детали дела.

Жена шейха Дубая просит правительство Британии защитить ее от мужа.

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Как говорится в сюжете ТСН, принцесса Хайя вместе с детьми сбежала от благоверного несколько месяцев назад. Теперь скрывается в Лондоне и утверждает, что брак с миллиардером, старше нее на 25 лет, был по принуждению. Уверяет: опасается за свою жизнь.

Тем временем шейх Моххамед подал встречный иск – просит британское правительство отдать ему семью, а еще – не разглашать детали дела. Однако местные судьи постановили: история слишком резонансная, чтобы ее скрывать.