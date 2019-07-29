Британия категорически против нового переноса срока выхода из Евросоюза

Министр финансов Великобритании Сахид Джавид заявил, что для того, чтобы Великобритания вышла из ЕС к 31 октября - с соглашением или без - понадобятся дополнительные денежные средства в большом объеме.

Новый британский премьер Борис Джонсон намерен прекратить членство Великобритании в Евросоюзе к установленному сроку - 31 октября 2019 года.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил Майкл Гоув, которому Джонсон в правительстве поручил координировать "Брекзит", в интервью газете The Sunday Times, опубликованном в воскресенье, 28 июля.

Великобритания покинет ЕС в конце октября "без промедлений", пояснил он.

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По его словам, правительство в Лондоне исходит из того, что в договоренности, достигнутые по "Брекзиту" между предыдущим премьером Терезой Мэй и Брюсселем, не удастся внести изменения. Выход Великобритании из ЕС без соглашения становится все более вероятным сценарием, и "мы должны быть к этому готовы", продолжил Гоув.

В свою очередь, министр финансов Великобритании Сахид Джавид заявил в беседе с газетой Sunday Telegraph, что для того, чтобы Великобритания вышла из ЕС к 31 октября - с соглашением или без - понадобятся дополнительные денежные средства в большом объеме. По его словам, они пойдут, в частности, на информационные кампании по подготовке общественности и бизнеса к так называемому "жесткому "Брекзиту", то есть без достигнутого соглашения. Кроме того, надо будет нанять 500 новых пограничников и при необходимости подготовить инфраструктуру британских портов для возможных изменений в логистических процессах.

Джонсон 23 июля был избран главой Консервативной партии Великобритании, автоматически став премьер-министром страны. Его предшественница Тереза Мэй покинула эти посты в связи с неразрешимыми разногласиями с парламентом по планам выхода королевства из состава Евросоюза. Ранее Палата общин три раза отклоняла соглашение о "Брекзите", ставшее результатом переговоров Мэй с Еврокомиссией.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.