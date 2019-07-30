NRC Handelsblad: Кремль разработал собственный метод разгона Майдана из шести этапов

Притворись, что ведешь переговоры, угрожай, примени силу, оцени результат – так российская власть затыкает рот своему народу.

Москва пережила очередной день протестов, который отметился массовыми арестами. Всего в воскресенье в руки полиции попали 1377 людей. Телеканал «Дождь» сообщал, что люди встревожены поведением Кремля. И протесты, которые продолжались несколько недель против отстранения оппозиционных кандидатов от участия в муниципальных выборах, могли перерасти в аналог «Оранжевой революции».

Однако, как пишет NRC Handelsblad, вряд ли что-то похожее на украинскую революцию действительно могло произойти в Москве. Но блокировка центра российской столицы силами специального назначения указывает на то, что Владимир Путин не готов оставлять все на волю случая. Протесты в Москве были подавлены по четкому сценарию.

Этап первый – нужно делать вид, что переговоры ведутся. Чрезвычайно большое количество оппозиционных кандидатов подало заявки на участие в муниципальных выборах в Москве. Но никто из них не сможет участвовать в выборах 8 сентября. В Московской центральной избирательной комиссии признали недействительными часть подписей, которые собрали оппозиционные кандидаты. Те, в свою очередь, выступили против решения. На прошлой неделе председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела консультации. Власти также разрешили провести одну «законную» акцию протеста 20 июля. Месседж населению был прост: лучше говорить с Кремлем. Оппозиция ненадежная.

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Этап второй – время угрожать. На прошлой неделе российская прокуратура провела обыски у различных лидеров оппозиции. Было объявлено о начале расследования по факту протестов под зданием Избирательной комиссии в Москве. Собственно, организация незаконных демонстраций в России – это не большое нарушение. Одного из оппозиционных лидеров Алексея Навального много раз в этом обвиняли. Обычно это наказывалось заключением на 30 дней. Но «препятствование» работе избирательной комиссии – это преступление, за которое могут бросить в тюрьму на пять лет. На этом этапе власть пытается предостеречь жителей Москвы, которые планируют идти на протесты, что это может закончиться для них плохо.

Третий этап – арест лидеров. Алексея Навального задержали еще в среду. В субботу утром такая же судьба постигла и главу антикоррупционной организации Ивана Жданова, адвоката Навального Любовь Соболь и российского политика Дмитрия Гудкова. Таким образом, никто из них не смог выступить перед толпой в Москве. Любовь Соболь арестовали даже во второй раз, когда она шла с флагом России в центр города.

Четвертый этап – время маневрировать. Российская национальная гвардия насчитывает 340 тысяч бойцов. Это верная сила правительства колоссальных размеров. В минувшую субботу демонстранты столкнулись с тысячами российских нацгвардейцев. В распоряжении власти столько бойцов, что они смогли оградить от людей не только городской совет, но и вообще центр Москвы. Колонны гвардейцев успешно разделили недовольную толпу.

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Пятый этап – применить силу, но не переборщить. Майдан в Украине начался после того, как украинские силы специального назначения жестоко избили безоружных студентов. Но российская власть ограниченно использовала насилие в субботу. Чтобы разбить протест, российская полиция использовала уже привычный метод – массовые аресты. Группы офицеров оттягивали случайных демонстрантов без любого сопротивления. Лишь в отдельных случаях полиция применяла дубинки. Некоторые СМИ сообщали о том, что 25 человек были ранены. Другие же говорили о 77 пострадавших от действий полиции.

И шестой этап – проверить, что говорят в новостях. Телеканал «Дождь» показывал репортажи о беспорядках в центре Москвы круглосуточно. Полиция забрала главного редактора Александру Перепелову на допрос. Государственные же СМИ вообще проигнорировали эти события. Итоговые новости начались с крупного блока о президенте Владимире Путине, который на небольшой субмарине спустился на дно Финского залива к советской субмаринн, затонувшей во время Второй мировой войны.