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Протесты в России: как проходил разгон акций у мэрии Москвы (видео)

13:33, 29 июля 2019
Мир
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Участников акции жестоко разгоняли правоохранители, проведя массовые задержания - в общей сложности более 1300 человек, среди которых и организаторы.

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Десятки людей пострадали в ходе столкновений с росгвардейцами. В ход шли газ и дубинки, били женщин и подростков.

Причина протеста - недопуск оппозиционных депутатов на выборы в гордуму.

Инициировал митинг оппозиционер Навальный, которого задержали накануне акции, которая длилась один день.

В ходе акции митингующие среди прочего выкрикивать лозунг "Путин - ху*ло!". Задержаны более тысячи человек, многие из них - случайные прохожие.

Событие не осветил ни один центральный российский канал. Выборы в московскую гордуму состоятся 8 сентября.

Как сообщал УНИАН, на многочисленном митинге в поддержку независимых кандидатов в Московскую гордуму полиция задержала более тысячи человек, ОМОН начал разгон акции.

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Новость в сюжете: Протесты в Москве
Теги: #Россия#выборы#политика#Протесты в России