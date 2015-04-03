Disney снимет кино по мотивам одного из своих популярных мультфильмов

Вслед за новостями о том, что студия планирует снять полнометражный фильм о китайской воительнице Мулан, компания анонсировала экранизацию еще одного своего популярного мультфильма, сообщает "Новое время" со ссылкой на Entertainment Weekly.

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Перезапуском сказки Алана Александра Милна займется режиссер Алекс Росс Перри, известный по фильму "Послушай, Филип". Полнометражная игровая версия мультфильма расскажет о повзрослевшем Кристофере Робине, приятеле Винни-Пуха, который вернется в Дремучий Лес, чтобы навестить медвежонка.

Компания Disney продолжает активно заниматься производством полнометражных кинолент по своим мультфильмам, преобразованным в игровое кино для семейного просмотра. В 2016 году Walt Disney представит картину "Книга джунглей", в центре которой окажется история Маугли, а в планах компании – съемки фильма о "Красавице и Чудовище", где главные роли исполнят Дэн Стивенс и Эмма Уотсон.