Протест за честные выборы в РФ: в Москве силовики задержали уже более 300 человек (фото, видео)

У мэрии Москвы 27 июля запланирован несогласованный митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

В субботу, 27 июля, возле мэрии Москвы, где должна состояться акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, прошли первые задержания.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт. pic.twitter.com/aOzDCmXcoy — Constantine (@CKonovalov) July 27, 2019

Первым из задержанных оказался дизайнер Константин Коновалов, чей маршрут ежедневной утренней пробежки проходил по Тверской.

По словам еще одного из шести задержанных к этому времени человек, он катался на скейтборде возле здания правительства Москвы и фотографировал автозаки, когда к нему подошли полицейские и задержали без объяснения причин.

К столице стягивают сотни автобусов с сотрудниками «Росгвардии».

Сегодня в Москве снова митинг против недопуска независимых оппозиционных политиков на выборы в Мосгордуму. pic.twitter.com/uXKfuOpmiZ — Актуальная Россия (@RussiaActually) July 27, 2019

По сообщению телеканала "Дождь", число задержанных перевалило за 300 и постоянно растет. Полицейские заклеили скотчем камеры наблюдения у студии «Навальный Live».

В ГУ МВД России сообщили, что на акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек.

Ранее сообщалось, что власти РФ пригрозили, что будут вылавливать на акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля так называемых «уклонистов».

В метро полиция на рамках останавливает молодежь, приглашает в комнату полиции и предлагает подписать вот такое предупреждение. Знакомого на станции метро Севастопольская так остановили (это его фотография) pic.twitter.com/2kQyfPsQIu — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) July 27, 2019

Отметим, что, помимо этого, они устроили репрессии и против самих независимых кандидатов и поддерживаемых их представителей оппозиции, проводя у них дома ночные обыски.

Кроме того, 24 июля арестовали на 30 суток основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, а уже накануне запланированной акции протеста задержали Илью Яшина.

Напомним, 14 июля в Москве прошла акция с требованием пропустить в Мосгордуму независимых кандидатов. Около тысячи участников акции собрались в центре Москвы и пошли к зданию мэрии.Колонну возглавили оппозиционные политики Любовь Соболь и Илья Яшин. В итоге силовики задержали около 25 участников акции.