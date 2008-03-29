Авиакатастрофа в Канаде: погибли руководители A.D. Williams Engineering

Жертвами аварии одномоторного самолета PA-46 Piper на западе Канады стали пять человек.

Как сообщает Lenta.ru, самолет, следовавший из Эдмонтона в Виннипег, исчез с экранов радаров вскоре после взлета около 9:00 по местному времени (17:00 вчера по киевскому). Обломки самолета были обнаружены Канадской конной полицией спустя несколько часов после сообщения о потере связи с пилотом.

Согласно словам источника, никто в катастрофе не выжил. Как рассказал представитель компании-владельца самолета A.D. Williams Engineering, на борту находились члены руководства компании, направлявшиеся в Виннипег для ведения деловых переговоров.

Сам глава компании A.D. Williams Engineering погиб около пяти месяцев назад в похожей авиакатастрофе.