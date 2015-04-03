Лукашенко подписал декрет о сборе с "иждивенцев"

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

"Декретом устанавливается обязанность граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в нашей стране иностранных граждани лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин" (около $245), - сказано в сообщении на сайте Лукашенко.

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В то же время, граждане, занимающиеся 183 календарных дня и более в году трудовой и иными установленными Декретом видами деятельности (предпринимательской, ремесленной, творческой, адвокатской или нотариальной, деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, выполнением работ по гражданско-правовым договорам, обучением в дневной форме получения образования и т.д.), признаются участвующими в финансировании государственных расходов и, соответственно, освобождаются от уплаты сбора.

Также сообщается, что от сбора освобождены недееспособные граждане, инвалиды, лица моложе 18 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины - 60 лет, и некоторые иные категории граждан.

Неуплата или неполная уплата сбора влекут наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

Декрет вступает в силу после его официального опубликования и будет применяться к отношениям, возникшим с 1 января 2015 г.

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь в рейтинге Doing Business поднялась на 57-ю позицию.