В американском супермаркете нашли тело парня, которого искали 10 лет (видео)

Его случайно обнаружили во время уборки в отделе, где хранятся продукты.

В американском супермаркете нашли тело 25-летнего парня, которого не могли найти 10 лет.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВопросов стало еще больше: в Ватикане раскопали могилы принцесс из-за пропавшей 36 лет назад девушки (видео)

Юноша работал в магазине, а после Дня Благодарения исчез при невыясненных обстоятельствах. Родители Ларри долго искали сына, подавали объявления по всей округе, но безрезультатно. Только теперь его случайно обнаружили во время уборки в отделе, где хранятся продукты.

Парня зажало холодильником высотой в 3,5 метра. Как Ларри попал в такую ловушку и до сих пор неизвестно. Правоохранители предполагают, что шум морозильных камер заглушил его крики о помощи. Впрочем, это еще предстоит выяснять следствие. А пока оно длится - супермаркет закрыли для посетителей.