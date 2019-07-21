Лукашенко амнистировал несколько тысяч заключенных

Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тысяч человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", который предполагает освобождение от наказания лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким.

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Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера. Под действие закона подпадают несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных.

Отдельным категориям осужденных (в том числе совершившим преступления, предусмотренные ч. 1, 2 и 3 ст.328 Уголовного кодекса), не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на 1 год, а несовершеннолетним - на 2 года.

Амнистия не распространяется на лиц, к которым в течение 2014-2019 годов применялась амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление; которые полностью не возместили причиненный преступлениями вред (ущерб), не уплатили доход, полученный преступным путем; злостно нарушающих порядок отбывания наказания; а также которые совершили тяжкие преступления

Предполагается освободить от уголовного наказания около 6 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - около 2 тыс. человек. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления его в силу.

Напомним, Европейский Союз неоднократно призывал Беларусь отменить смертную казнь.