Евросоюз вновь призвал Беларусь отменить смертную казнь

В Европейском Союзе вновь призвали Беларусь отменить смертную казнь, и первым шагом на этом пути должно стать введение моратория.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении представителя Европейского Союза, распространенном сегодня в Брюсселе.

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В ЕС напомнили, что 20 января Минский городской суд при повторном рассмотрении приговорил к смерти Вячеслава Сухарко и Александра Жильникова, которые в декабре 2015 года были приговорены к пожизненному лишению свободы, но затем Верховный Суд Республики Беларусь в июле 2017 поддержал апелляцию прокурора.

«Европейский Союз занимает сильную и принципиальную позицию против смертной казни, которая является жестоким, бесчеловечным и унизительным наказанием и нарушением права на жизнь. Смертная казнь не является сдерживающим фактором преступления, а ошибки, неизбежные в любой правовой системе, становятся необратимыми», - подчеркнул представитель ЕС.

В этой связи он отметил, что в ЕС ожидают, что смертные приговоры в Беларуси, которая является единственной страной в Европе, которая применяет смертную казнь, будут заменены, а первым шагом к её отмене будет введение моратория на смертную казнь.

Как сообщал УНИАН, по данным Amnesty International, число казней в мире за 2016 год снизилось почти на 40%.