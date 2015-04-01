Президент Венесуэлы Мадуро побоксировал прямо на улице (видео)
Встретив на улице молодого боксера и исполнителя в стиле хип-хоп Ганди Арочу, Николас Мадуро тут же встал в боксерскую стойку и предложил сопернику шутливый поединок.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в боксерский поединок прямо на улице города, сообщает РИА Новости.
Это произошло во время его поездки в один из городов штата Кохедес. Встретив на улице молодого боксера и исполнителя в стиле хип-хоп Ганди Арочу, Мадуро тут же встал в боксерскую стойку и предложил сопернику шутливый поединок, сообщает перуанский портал America TV.
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По мнению специалистов в боксе, президент Венесуэлы в ходе непродолжительного обозначения ударов с Арочей пытался подражать стилю знаменитого боксера Мохаммеда Али, уклоняясь и пританцовывая во время нанесения "ударов", а также вслух сравнивая себя Кассиусом Клеем (так звали Али при рождении).