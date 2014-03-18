Против президента Венесуэлы готовят иск в Гаагский суд

Законодатели из 13 стран, входящих в Парламентский демократический альянс Америки, подадут иск в Международный суд в Гааге против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с возможными нарушениями прав человека в ходе протестов в стране, сообщается на сайте организации. Об этом пишут РИА Новости.

Альянс был создан в 2011 году в Каракасе для защиты демократии и прав человека в латиноамериканском регионе.

Читайте такжеВ Венесуэле протестующие обезглавили статую Чавеса

По словам главы Альянса, боливийского депутата Адриана Оливы, если происходящие в Венесуэле события можно считать внутренними проблемами страны, то защита прав человека уже является вопросом не только Венесуэлы.

"В Венесуэле убивают людей, и больше всего вызывает негодование, что "чавизм" пытается представить это исключительно проблемой противостояния оппозиции и правительства в глазах народов Латинской Америки и всего мира", — сказал Олива.

Читайте такжеВ Венесуэле в столкновениях полиции и противников президента погибло 50 человек

С середины февраля в Венесуэле проходят многочисленные акции протеста против политики властей. В ходе беспорядков в разных городах страны погибли, по последним данным, 30 человек, более 300 получили ранения, еще 1,2 тысячи человек задержаны.