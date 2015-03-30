ЕС должен придерживаться единой линии в политике относительно России - Меркель

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Александром Стуббом, пишет Европейская правда со ссылкой на Nachrichten.at.

"Мы не хотим военного противостояния с Россией", - отметила она.

Именно поэтому, по ее словам, и были введены экономические санкции, от которых, в частности, страдает Финляндия, как страна ЕС, которая имеет самую протяженную границу с РФ.

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"Если ЕС и в дальнейшем будет придерживаться единой линии, то мы сможем повлиять на Россию", - убеждена канцлер.

"Мы желаем сотрудничать с РФ, но на основании принципов", - отметила она.

Напомним, ранее Меркель заявила, что санкции Евросоюза против России нельзя отменять, пока Минские соглашения не будут выполнены в полном объеме.

Ранее УНИАН сообщал, что Меркель провела встречу с матерью и сестрой Савченко.