Британия отказала в визе представителю МИД России

Российский дипломат хотел принять участие в конференции по свободе СМИ.

Власти Великобритании отказали в выдаче визы сотруднику российского МИД, который был аккредитован на конференции по свободе СМИ.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского посольства в Соединенном Королевстве, выдача виз российским дипломатам остается одной из проблем нынешних отношений Лондона и Москвы.

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Пресс-секретарь посольства считает, что невыдача визы представителю МИД России, который направлялся на конференцию, в этих условиях выглядит дико. По его словам, британцы сами пригласили российскую сторону принять участие в конференции, сами аккредитовали российского делегата, а потом сами же не выдали ему визу.

Дипломат добавил, что ранее такие инциденты случались со США, которые отказывали в визах официальным представителям, направлявшимся на мероприятия ООН.

Следует добавить, что в аккредитации на форум отказали российскому телеканалу RT и агентству Sputnik, объяснив это их "активной ролью в распространении дезинформации". МИД России потребовал, чтобы Лондон предоставил конкретные факты, на основании которых было принято такое решение.