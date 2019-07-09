Рейтинг Трампа достиг рекордного показателя

Американцы в целом довольны экономической политикой Трампа, однако не одобряют его поведение.

Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки за все время его пребывания на посту. Его работу сейчас одобряют 44% опрошенных американцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и каналом ABC News.

Читайте такжеСМИ опубликовали секретное письмо посла Британии в США с оценкой Трампа

"44% опрошенных положительно оценивают работу президента, 53% - не поддерживают его деятельность. Таким образом, рейтинг Трампа повысился на 5% по сравнению с апрелем, когда его деятельность положительно оценивали 39% респондентов", - говорится в сообщении.

Опрос показал, что 51% опрошенных довольны экономической политикой Трампа, 42% - не удовлетворены.

Почти 47% американцев считают, что президент США в большей мере или частично ответственный за укрепление экономики, тогда как, по мнению 48% опрошенных, в этом мало или вообще нет его заслуги.

В то же время 65% опрошенных заявили, что поведение Трампа не соответствует стандартам должности президента, а 28% считают его поведение "уместным и правильным".

Подчеркивается, что 59% респондентов высказались против запуска процедуры импичмента Трампа - этот показатель увеличился на 13% по сравнению с августом прошлого года. 37% опрошенных поддерживают импичмент.

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал президента Российской Федерации Владимира Путина не вмешиваться в американские президентские выборы, которые состоятся в 2020-м году.