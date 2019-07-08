Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями и дальнейшей изоляцией
Государственный секретарь США Майкл Помпео предупредил Тегеран о новых санкциях, если иранские власти не прекратит обогащать уран и не вернутся к нормам его хранения, установленным ядерным соглашением.
Об этом он написал в Twitter.
Читайте такжеСША собираются оказать на Иран "максимальное давление"
"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны вернуться к устоявшимся стандартам относительно запрета обогащения в рамках иранской ядерной программы", - сказал Помпео.
Госсекретарь США подчеркнул, что, владея ядерным оружием, иранский режим создаст еще большую опасность для мира.
Как сообщал УНИАН, Иран намерен отказаться от обязательств по лимиту на обогащение урана в рамках ядерной сделки, тем самым нарушив соглашение 2015 года.