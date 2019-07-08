Помпео пригрозил Ирану новыми санкциями и дальнейшей изоляцией

Глава Госдепартамента США отреагировал на заявления иранских чиновников о намерении увеличить уровень обогащения урана.

Государственный секретарь США Майкл Помпео предупредил Тегеран о новых санкциях, если иранские власти не прекратит обогащать уран и не вернутся к нормам его хранения, установленным ядерным соглашением.

Об этом он написал в Twitter.

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"Последнее расширение ядерной программы Ирана приведет к дальнейшей изоляции и санкциям. Страны должны вернуться к устоявшимся стандартам относительно запрета обогащения в рамках иранской ядерной программы", - сказал Помпео.

Госсекретарь США подчеркнул, что, владея ядерным оружием, иранский режим создаст еще большую опасность для мира.

Как сообщал УНИАН, Иран намерен отказаться от обязательств по лимиту на обогащение урана в рамках ядерной сделки, тем самым нарушив соглашение 2015 года.