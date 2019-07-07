Иран объявил о новом нарушении ядерного соглашения

В МИД Ирана обвинили европейские страны в том, что они не придерживаются своих обязательств.

Иран намерен отказаться от обязательств относительно лимита на обогащение урана в рамках ядерной сделки, тем самым нарушив соглашение 2015 года.

Об этом сообщает BBC.

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Заместитель министра иностранных дел Аббас Аракши отметил, что Иран все еще хочет спасти сделку, но обвинил европейские страны в том, что они не придерживаются своих обязательств.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Тегеран впервые нарушил положения Международной ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и превысил лимит хранения обогащенного урана. В начале мая 2019 года Тегеран объявил, что больше не будет соблюдать ограничения на уран и тяжелую воду, если другие участники соглашения не будут соблюдать условий.

Конфликт с Ираном обострился после того, как Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года.

В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Тегерана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.