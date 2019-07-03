В США на складах Jim Beam сгорели 7 миллионов литров бурбона (видео)

На складах Jim Beam произошел масштабный пожар.

В американском штате Кентукки в результате пожара на складах производителя виски Jim Beam было уничтожено 45 тысяч баррелей бурбона, что составляет больше 7,1 миллиона литров.

Как сообщает WKYT, пожар вспыхнул вечером во вторник, 3 июля.

Возгорание началось в одном из складов, а затем распространилось на второе хранилище.

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Глава департамента по чрезвычайным ситуациям округа Вудфорд Дрю Чендлер в комментарии Louisville Courier Journal рассказал, что повышенная температура от пожара чувствовалась на расстоянии футбольного поля, что усложнило работу пожарников.

«Мы рады, что никто не пострадал в этом инциденте. Мы благодарны отважным пожарным, которые взяли под контроль огонь и не допустили его распространения», - сказал он.

На данный момент точная причина пожара неизвестна. Спасатели предполагают, что склад мог загореться из-за удара молнии.

The fire continues to burn. pic.twitter.com/Wn9Y2yluNQ — Ryan C. Hermens (@ryanhermens) July 3, 2019

Video overnight from the fire at the Jim Beam facility in Woodford County shot by Joe Mondelli. We'll have an update at noon on @LEX18Newspic.twitter.com/F45PEu8gTM — Conroy Delouche (@ConroyDelouche) July 3, 2019

Как сообщал УНИАН, в Шотландии провели проверку редкого сорта виски и обнаружили, что более трети бутылок, участвовавших в исследовании, были подделками.