В США на складах Jim Beam сгорели 7 миллионов литров бурбона (видео)
В американском штате Кентукки в результате пожара на складах производителя виски Jim Beam было уничтожено 45 тысяч баррелей бурбона, что составляет больше 7,1 миллиона литров.
Как сообщает WKYT, пожар вспыхнул вечером во вторник, 3 июля.
Возгорание началось в одном из складов, а затем распространилось на второе хранилище.
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Глава департамента по чрезвычайным ситуациям округа Вудфорд Дрю Чендлер в комментарии Louisville Courier Journal рассказал, что повышенная температура от пожара чувствовалась на расстоянии футбольного поля, что усложнило работу пожарников.
«Мы рады, что никто не пострадал в этом инциденте. Мы благодарны отважным пожарным, которые взяли под контроль огонь и не допустили его распространения», - сказал он.
На данный момент точная причина пожара неизвестна. Спасатели предполагают, что склад мог загореться из-за удара молнии.
The fire continues to burn. pic.twitter.com/Wn9Y2yluNQ— Ryan C. Hermens (@ryanhermens) July 3, 2019
Video overnight from the fire at the Jim Beam facility in Woodford County shot by Joe Mondelli. We'll have an update at noon on @LEX18Newspic.twitter.com/F45PEu8gTM— Conroy Delouche (@ConroyDelouche) July 3, 2019
Как сообщал УНИАН, в Шотландии провели проверку редкого сорта виски и обнаружили, что более трети бутылок, участвовавших в исследовании, были подделками.