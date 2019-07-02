На должности вице-президентов Еврокомиссии предложены кандидатуры Тиммерманса и Вестагер

Сейчас Тиммерманс является первым вице-президентом Еврокомиссии, комиссаром ЕС по вопросам лучшего регулирования, Вестагер - комиссаром ЕС по вопросам конкуренции.

На должности вице-президентов Европейской комиссии предложены кандидатуры действующего первого вице-президента Еврокомиссии, комиссара ЕС по вопросам лучшего регулирования Франса Тиммерманса и действующего комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сказал президент Европейского Совета Дональд Туск после встречи лидеров государств и правительств стран - членов Европейского Союза.

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"Европейская комиссия приняла во внимание намерение Урсулы фон дер Ляен предложить (номинировать) Франса Тиммерманса и Маргрете Вестагер высокопоставленными вице-президентами Европейской комиссии", - заявил Туск.

Кроме того, он сказал, что лидеры ЕС ожидают от фон дер Ляен обеспечения "должного сбалансированного географического представительства в команде вице-президентов".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июля, лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза на саммите ЕС договорились предложить министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляен на пост следующего президента Европейской комиссии, она должна сменить на этом посту Жан-Клода Юнкера. Ее кандидатуру на пост президента Еврокомиссии должен утвердить Европарламент.