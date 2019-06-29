В Японии завершился саммит "Большой двадцатки" (фоторепортаж)

Лидеры G20 согласовали вопросы торговой и экономической политики.

В японской Осаке завершился саммит лидеров "Большой двадцатки".

Лидеры G20 подтвердили необходимость свободной, справедливой и недискриминационной торговой политики, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время итоговой пресс-конференции. Об этом передает Reuters.

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“Глобальная экономика по-прежнему сталкивается с рисками, поскольку сохраняется напряженность в торговле”, - подчеркнул Абэ.

Он также отметил, что лидеры G20 согласились с необходимостью контроля глобального экономического роста со стороны стран-членов группы. Они подтвердили, что готовы принять дальнейшие меры при необходимости.

Также в итоговой пресс-конференции были затронуты ситуация в Иране и экологические проблемы.

Принятие совместного итогового заявления ожидается в ближайшее время, согласование текста все еще продолжается. В частности, как сообщает издание Kyodo, лидеры G20 согласились с задекларированной целью сократить до нуля выбросы пластиковых отходов уже к 2050 году. Однако возник ряд разногласий по другим экологическим вопросам - в частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не станет подписывать коммюнике, если в тексте не будет упомянута вступившая в силу в 2016 году Парижская хартия по климату.

Отметим, что в рамках саммита G20 несколько раз поднимался вопрос Украины. В частности, во время встречи Дональда Трампа и Ангелы Меркель обсуждалась поддержка украинских экономических реформ. Кроме того, во время встречи с Владимиром Путиным премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала вернуть украинских пленных моряков.

Как сообщал УНИАН, что саммит G20 в японской Осаке начался вчера, 28 июня, со встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и японского премьера Синдзо Абэ. Лидеры США и Японии обсуждали, в частности, торговлю и поставки вооружения.

Главным ожидаемым событием на саммите "Большой двадцатки" стала встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Трамп и Путин обсудили положение дел в Украине, Сирии, Иране, Венесуэле. Кроме того, темой для разговора стал вопрос ядерного разоружения, пишет Обозреватель.

Главное на саммите G20:

Макрон выразил надежду на то, что в июле состоится встреча в "нормандском формате", где будут обсуждать украинский вопрос.

Тереза Мэй потребовала от Путина заняться деэскалацией ситуации в Украине и освободить украинских моряков.

Трамп встретился с Путиным и заявил, что "было достигнуто многое" в сфере торговли. Глава США также заверил, что США и Китай могут "с лёгкостью урегулировать" торговые споры.

Ангела Меркель в Осаке прокомментировала свои недавние приступы дрожи на официальном мероприятии: "Уверена, что как это появилось, так само и пройдет".

Трамп заявил, что рассматривает различные варианты решения вопроса о закупках Турцией российских С-400.

На полях саммита прошло отдельное мероприятие, посвященное расширению роли женщин в обществе. На нем выступили королева Нидерландов Максима Зоррегуэта и Иванка Трамп.

Лидеры G20 договорились полностью прекратить выброс пластика в Мировой океан к 2050 году.