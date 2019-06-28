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Трамп и Путин завершили встречу на саммите G20 в Японии: обсудили ситуацию в Украине

10:23, 28 июня 2019
Политика
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщает Белый дом, лидеры США и РФ провели встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

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"Президент Трамп и президент Путин рассмотрели состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Оба лидера согласились, что улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам мира", - говорится в сообщении.

"Президенты согласились, что обе страны продолжат обсуждение модели контроля над вооружениями в 21-м веке, в которую, как отметил Трамп, необходимо включить Китай. Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - добавили в Белом доме.

Отмечается, что встреча президентов США и России продолжалась час и 20 минут.

Напомним, предыдущую встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине Трамп отменил из-за того, что Россия не отпустила захваченных в плен возле Керченского пролива 24 украинских моряков.

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Теги: #Япония#Украина#Дональд Трамп#Путин и Трамп#саммит большой двадцатки#Владимир Путин#саммит G20#США и Росия