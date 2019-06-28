Трамп и Путин завершили встречу на саммите G20 в Японии: обсудили ситуацию в Украине

Лидеры США и РФ подчеркнули, что "улучшение отношений между странами отвечает интересам мирового сообщества".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.

Как сообщает Белый дом, лидеры США и РФ провели встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

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"Президент Трамп и президент Путин рассмотрели состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Оба лидера согласились, что улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией отвечает взаимным интересам каждой страны и интересам мира", - говорится в сообщении.

"Президенты согласились, что обе страны продолжат обсуждение модели контроля над вооружениями в 21-м веке, в которую, как отметил Трамп, необходимо включить Китай. Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - добавили в Белом доме.

Отмечается, что встреча президентов США и России продолжалась час и 20 минут.

President @realDonaldTrump just concluded his meeting with President Putin. They both agreed that improved relations was in each countries’ mutual interest and the interest of the world. They also discussed the situations in Iran, Syria, Venezuela, and Ukraine. — The White House (@WhiteHouse) June 28, 2019

Напомним, предыдущую встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине Трамп отменил из-за того, что Россия не отпустила захваченных в плен возле Керченского пролива 24 украинских моряков.