Мэй на встрече с Путиным потребовала прекратить дестабилизирующую деятельность РФ

Премьер-министр Британии и президент России провели встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала от президента России Владимира Путина прекратить дестабилизирующую деятельность.

Об этом она заявила во время встречи с российским лидером на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке, сообщает ВВС.

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В ходе встречи Мэй сказала Путину, что "нормализации двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам", сообщили в офисе британского премьер-министра.

Эта встреча стала первой после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Поэтому Мэй коснулась и этой темы.

"Она ясно дала понять, что Соединенное Королевство имеет неопровержимые доказательства того, что за этим нападением стояла Россия, - (доказательства), полученные путем тщательного расследования и сотрудничества с нашими союзниками", - отмечается в заявлении Даунинг-стрит.

Также Мэй подчеркнула, что Великобритания "продолжит защищать демократию, права человека и равенство для всех групп, включая ЛГБТ", добавили в пресс-службе премьера.

В Кремле переговоры Путина и Мэй пока не комментировали.