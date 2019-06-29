Меркель заявила о достижении участниками G20 компромисса по вопросу об изменениях климата

Кроме того, канцлер Германии также сообщила, что в тексте заключительного коммюнике саммита в Осаке упомянута и другая спорная тема — миграция.

Лидеры государств и правительств стран Большой двадцатки на саммите в японской Осаке, несмотря на разногласия, смогли утвердить заключительное коммюнике и включить в него вопрос о защите климата.

Как сообщает Deutsche Welle, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Дональд Трамп выступил против вопроса об экологии, но в итоге США согласились с тем, что другие участники подтвердят в коммюнике свою приверженность защите климата и документ будет принят в формате «19+1».

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По словам Меркель, документ содержит пассаж, аналогичный тому, который был принят на предыдущей встрече G20 в Буэнос-Айресе в 2018 году. Тогда все страны, за исключением США, подчеркнули, что обязательства в рамках Парижского соглашения о защите климата «необратимые». В документе было также зафиксировано, что США намерены выйти из Парижского соглашения, поскольку американский лидер Дональд Трамп считает, что это соглашение якобы ущемляет интересы его страны в пользу интересов других государств.

Кроме того, канцлер Германии также сообщила, что в тексте заключительного коммюнике саммита в Осаке упомянута и другая спорная тема — миграция. Там сказано, что страны G20 будут стремиться к тесному сотрудничеству с ООН и другими международными организациями в вопросе миграционной политики.

«В этом смысле мы довольно значительно продвинулись вперед», — констатировала Меркель.

Напомним, на встрече Большой двадцатки (G20) участники заключили первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане. В соглашении сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением и прописаны конкретные необходимые меры. Также в договоре предусмотрена поддержка инноваций в этой области и улучшения научных методов анализа и наблюдения. Исполнять соглашение страны будут на добровольной основе. Ежегодно подписанты планируют выпускать отчет о достижениях в борьбе с пластиковыми отходами.