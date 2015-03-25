Кремль ожидает попыток Вашингтона устроить "цветную революцию" в России

При реализации Вашингтоном положений обновленной Стратегии национальной безопасности США «все более широкое распространение для устранения неугодных Соединенным Штатам политических режимов приобретут усовершенствованные технологии «цветных революций» с высокой вероятностью применения их в отношении России», пишет Lenta.ru.

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Кроме того, сотрудники Совбеза считают, что в долгосрочной перспективе «США во взаимодействии со своими союзниками продолжат курс на политическую и экономическую изоляцию России».

«Значительные усилия США и их союзниками будут направлены на формирование антироссийского политического курса государств, с которыми у России сложились партнерские отношения, а также на снижение российского влияния на постсоветском пространстве», — говорится на сайте Совета безопасности.